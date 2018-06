Sami Khedira fordert vor Schweden-Spiel: „Wir müssen elf Krieger sein“

Mit 76 Länderspielen gehört Weltmeister Sami Khedira zu den erfahrensten Spielern im deutschen WM-Kader. Doch ausgerechnet beim Auftakt gegen Mexiko erwischte auch er einen rabenschwarzen Tag. Wie er damit umgeht, was die Mannschaft falsch gemacht hat und wie es mit einem Sieg am Sonnabend gegen Schweden klappen soll, erklärte der Juve-Star am Donnerstag am Rande des Trainingsplatzes in Sotschi.