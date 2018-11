"Keine neue Konkurrenz": Sami Khedira über DFB-Nachfolger Joshua Kimmich

Ryan Babel (31, Angriff): Der dienstälteste Spieler der Elftal. Der Stürmer ist gut in Form, für seinen Verein Besiktas Istanbul traf er in elf Liga-Partien bereits viermal. Babel ist trotz seines Alters weiterhin ein sehr guter Dribbler und extrem abschlussstark. Trotzdem geht der Punkt an den Bayern-Profi. Stand: 8:4 © imago/VI Images