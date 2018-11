Sami Khedira will weiter für Deutschland spielen: Bruder Rani erklärt die Gründe

Mario Gomez – Note 5: Gold wert gegen Schweden, mit einigen Chancen gegen Südkorea. Am Joker lag es nicht, ein Treffer im letzten Gruppenspiel wäre aber durchaus drin gewesen. Hat wieder einmal bewiesen, dass er im deutschen Trikot längst nicht so treffsicher ist wie im Verein. © Getty

Leon Goretzka – Note 6: Bekam im letzten Gruppenspiel die Startelfchance und spielte erschreckend schwach. Ein Fehlpass reihte sich an den nächsten, eine unglückliche Aktion an die andere. Nutzte auch seine große Möglichkeit zum 1:0 per Kopf nicht. © imago/Moritz Müller

Joshua Kimmich – Note 6: So stark seine Saison beim FC Bayern war, so schwach war seine WM. Agierte viel zu offensiv, dabei dann nicht effektiv genug. Ein Schatten seiner selbst. © Getty

Rani Khedira, selbst ehemaliger Nationalspieler (U19), hält viel von seinem Bruder Sami, der beim Ronaldo-Klub Juventus Turin einen Stammplatz im Mittelfeld inne hat : "Es wird geschrieben, er sei über seinen Zenit hinaus. Aber wenn man allein auf die Fakten blickt, Sami hat bei Juventus Turin allein in der letzten Saison neun Tore geschossen und so viele Einsatzminuten wie selten zuvor in seiner Karriere gehabt. Dann hat man seinen Zenit ja nicht überschritten", so Rani Khedira.

Rani Khedira: Keine Gedanken von Sami wegen eines DFB-Rücktritts

Ähnlich sieht es Bruder Rani. Es gebe aktuelle keine Gedanken an einen DFB-Rücktritt bei seinem Bruder: "Überhaupt nicht, das hat er aber auch sinnvoll begründet", so Rani Khedira. "Wenn man gut genug ist und seinem Land helfen könnte, sollte man dies auch machen und Eitelkeiten hintanstellen, solange der Körper mitmacht. Und ich kenne wenige Spieler, die so viel in ihren Körper investieren wie Sami. Er macht sich 24 Stunden Gedanken, was er besser machen kann"