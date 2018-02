Sami Khedira im Interview: „Neapel ist auch auswärts fähig, Tore zu schießen“

Khedira nimmt Turbo-Termine (auch in Leipzig) wahr, ist im Mai Star bei der Stuttgarter „Porsche-Nacht der Talente“, gibt Trainingstipps auf der Webpage (www.turbofürtalente.de) und so weiter. „Turbo für Talente“ unterstützt Clubs im Stuttgarter Raum (unter anderem die Stuttgarter Kickers) und ist seit 2016 auch Partner von RB Leipzig in der Jugendarbeit – via Leipziger Viertelfinale, Kaderschmiede und Coaching-Bank. Khedira, 30, über sein neues Botschafter-Amt, ein liebevolles Elternhaus, Wertevermittlung von Nachwuchs-Superhirn Frieder Schrof, Bruder Rani, RB-Shootingstar Timo Werner und die WM in Russland.