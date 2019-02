Anstatt am Mittwochabend mit dem italienischen Meister im Achtelfinal-Hinspiel der Königsklasse in Madrid seinen sportlichen Neuanfang zu forcieren, musste der 31-Jährige in Turin einen intensiven Medizincheck absolvieren. Am Mittag folgte die Bestätigung: Khedira unterzog sich beim Facharzt Professor Fiorenzo Gaita einer "elektrophysiologischen Studie und einer erfolgreichen interventionellen Therapie" um die Rhythmusstörungen zu untersuchen, schrieb Juventus in einer Mitteilung. Herz-OP! An Fußball ist vorerst nicht zu denken. Für den Mittelfeldspieler ist dies der nächste Rückschlag.