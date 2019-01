Trainerjob für Samuel Etoo? Fußballstar spricht über Rassismus-Problem: "Wir werden als Wesen zweiter Klasse gesehen"

Inzwischen steht der Kameruner bei Qatar SC in Doha unter Vertrag und überlegt nun, wie es nach seiner Karriere als Fußballer für ihn weitergehen könnte.

Er war einer der schillerndsten Fußballer der vergangenen 20 Jahre. Der mittlerweile 37-jährige Samuel Etoo spielte einst für europäische Topvereine wie den FC Barcelona, Inter Mailand oder den FC Chelsea , er schoss zeitweise Tore am Fließband. Doch er fiel nicht nur durch seine sportliche Leistung auf: Etoo überraschte auch immer wieder mit extravaganten Outfits.

Eine Möglichkeit: Etoo startet als Trainer durch. Doch gegenüber der französischen TV-Anstalt Canal + äußerte er nun Bedenken. Denn Etoo meint, dass dunkelhäutige Spitzensportler und vor allem Trainer auch heute noch diskriminiert werden.

"Natürlich gibt es auch viele schwarze Trainer"

Etoo: "Es besteht einfach nicht das Vertrauen. Wir werden als Wesen zweiter Klasse gesehen." Auch wenn er hinzufügt, dass es natürlich "auch viele afrikanische Trainer gibt."

Doch vor allem sich selbst traut er einen Trainerjob in einer der Topligen zu: "Ich habe als Spieler in Europa gewonnen, ich muss als Trainer in Europa gewinnen."