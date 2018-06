Vor WM-Auftakt: Sandro Wagner schreibt Brief an deutsche Nationalmannschaft

Nach der Nicht-Berücksichtigung für die WM in Russland und dem anschließenden Wut-Rücktritt aus der deutschen Nationalmannschaft befindet sich Sandro Wagner offenbar wieder auf Versöhnungskurs in Richtung DFB-Team - zumindest was die Spieler betrifft. In einem offenen Brief, der am Samstag in der Bild veröffentlicht wurde, schreibt der Bayern-Stürmer mit einem Augenzwinkern an die deutschen WM-Stars: "Liebe deutsche Nationalelf, mit dem Spiel gegen Mexiko geht es endlich los - und ich werde mit sofortiger Wirkung von meinem Urlaub zurücktreten, um Euch die Daumen zu drücken."