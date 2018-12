Sandro Wagner spielt beim FC Bayern München zurzeit nur eine Nebenrolle. Nach einer erfolgreichen Vorsaison mit dem Rekordmeister kommt der Mittelstürmer unter Trainer Niko Kovac bisher kaum zum Einsatz. Nur sechs Spiele in der Bundesliga. nur 138 absolvierte Minuten, kein Tor - es könnte besser laufen. In der Champions League sieht es sogar noch ernüchternder aus: Ganze 18 Minuten durfte Wagner in drei Mini-Einsätzen ran. Kein Wunder, dass Vereine offensiv an den 31-Jährigen herantreten und sich über die Möglichkeit eines Transfers erkundigen.

Laut Bild hat der FC Schalke 04 konkretes Interesse am Ex-Nationalspieler, der nicht für die WM nominiert wurde und im Ärger darüber aus dem DFB-Team zurücktrat. Die Mannschaft des umstrittenen Trainers Domenico Tedesco benötigt dringend einen Stürmer, denn mit Mark Uth, Guido Burgstaller, Franco Di Santo und Breel Embolo fallen die vier wichtigsten Angreifer allesamt aus. Dass Wagner in der Bundesliga mehr kann als nur die Bank drücken, ist bekannt. In bislang 179 Partien gelangen ihm 44 Treffer, darunter zwölf in der vergangenen Saison in Hoffenheim und (nach seinem Wintertransfer) unter Trainer Jupp Heynckes.