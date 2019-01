Der Wechsel von Sandro Wagner vom FC Bayern zum chinesischen Klub Tianjin Teda ist endgültig perfekt. Die Münchner vermeldeten am Mittwochmorgen offiziell Vollzug. Sportdirektor Hasan Salihamidzic erklärte: "Sandro Wagner kam auf uns zu und hat um Freigabe aus seinem Vertrag gebeten. Er hat ein sehr attraktives Angebot aus China vorliegen und wir haben daher seinem Wunsch entsprochen. Wir bedanken uns bei Sandro ausdrücklich für die Zeit beim FC Bayern und wünschen ihm für seine weitere Zukunft in China alles Gute und viel Erfolg."

Wagner war vor einem Jahr für rund zwölf Millionen Euro Ablöse von der TSG Hoffenheim in seine Geburtsstadt München zurückgekehrt und wollte durch sein zweites Engagement bei den Bayern wohl auch seine Chancen auf ein Tickt für die WM 2018 verbessern. Die Aussicht auf die Teilnahme an dem Turnier in Russland ließ den Angreifer zunächst gerne die Backup-Rolle für Robert Lewandowski einnehmen. Wagner jubelte als deutscher Meister, trat vollmundig mit forschen Aussagen auf und bekam unter Trainer Jupp Heynckes auch ordentlich Einsatzzeit. Den Sprung zur WM schaffte er aber nicht und trat anschließend frustriert aus der DFB-Elf zurück.

Daniel Pranjic, Massimo Oddo, Jens Jeremies: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner - und was sie jetzt machen. ©

Unter Heynckes' Nachfolger Kovac änderte sich in dieser Saison seine Lage bei den Bayern. Zuletzt schaffte es Wagner nicht einmal mehr in den Spieltagskader der Münchner. Bei Tianjin Teda, dem Tabellenvierzehnten der vergangenen Saison in der chinesischen Super League, setzt Wagner auf deutlich mehr Spielanteile - und kassiert offenbar ein üppiges Gehalt. Wie die Bild berichtet, soll der 31-Jährige bei dem von Uli Stielike trainierten Klub rund 7,5 Millionen Euro netto pro Jahr kassieren. Die Bayern erhalten dem Vernehmen nach eine Ablöse von fünf Millionen. Ob die Münchner schon im Winter einen Nachfolger für Wagner verpflichten und damit einen Vorgriff auf ihre für den kommenden Sommer geplanten Transferoffensive leisten, ist offen. Die Wechselperiode endet bereits am Donnerstag.