Bericht: Sandro Wagner bald weg? England-Klubs wollen FC-Bayern-Bankdrücker

Gerade einmal vier Einsätze über insgesamt 112 Minuten kann Sandro Wagner (30) in der laufenden Bundesliga-Saison nachweisen. Das Vertrauen von Bayern-Coach Niko Kovac in den ehemaligen Hoffenheim-Stürmer ist offenbar gering. Dabei überwies der Rekordmeister im vergangen Winter schlappe 13 Millionen Euro für den ehemaligen Nationalstürmer an dessen Ex-Klub Hoffenheim .

West Ham und Crystal Palace wollen Wagner

Wagner: Klares Bekenntnis zum FC Bayern

Doch den Stürmer selbst scheint die mangelnde Spielpraxis offenbar nicht zu stören. Das sagte er Anfang November deutlich: "Ich habe meinen Vertrag in vollem Bewusstsein hier für zweieinhalb Jahre unterschrieben und das ziehe ich auch durch! Ich bin ein Typ, der gibt Gas. Seit Sommer gebe ich sogar noch mehr Gas, weil ich einfach die letzten Jahre meiner Karriere nochmal Vollgas geben will. Ich fühle mich wohl in München. Jedes Mal, wenn ich an die Säbener Straße komme, weiß ich, wofür ich das mache. Das ist mein Verein, schon seit Kindesbeinen an. Deswegen habe ich keine anderen Gedanken.“