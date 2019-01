Bericht: Transfer von Sandro Wagner nach China fix - Stürmer erhält Mega-Gehalt!

So viel soll Sandro Wagner bei Tianjin Teda verdienen

Laut Sky sind nur noch letzte Details zu klären, mit einer offiziellen Verkündung ist spätestens am Donnerstag zu rechnen, wenn in Europa das Transferfenster schließt. Am Montag hatte der Routinier, der beim FCB hinter Robert Lewandowski Ersatzmann war, beim Training der Münchner gefehlt und Spekulationen über einen Abschied noch im Winter genähert. Am Dienstag kamen dann plötzlich Gerüchte über einen Transfer nach China auf.