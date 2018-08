Sandro Wagner über seine Karriere in der DFB-Elf: "Ich bin Jogi Löw sehr dankbar"

In einem Interview mit der Sport Bild hat er sich nun erneut zu seiner kurzen Karriere als A-Nationalspieler und seinem ehemaligen Teamkollegen im DFB-Dress geäußert.

Stattdessen urlaubte er mit seiner Familie. Doch ein Gedanke ging ihm wohl in diesem Sommer nicht aus dem Kopf. Wagner: "Was ich bei meinem Rücktritt damals leider nicht gut kommuniziert habe, ist, dass ich Jogi Löw immer sehr dankbar sein werde, dass er mich überhaupt zum Nationalspieler gemacht hat. Das war immer mein großer Traum. Das werde ich ihm trotz der bitteren Nicht-Nominierung nie vergessen."

"Wäre einfach, schlaue Kommentare hinterherzuwerfen"

Kritik am Bundestrainer und den Nationalspielern will Wagner auch nach der total verkorksten WM nicht üben. "Es wäre sehr einfach, ein paar schlaue Kommentare zum Ausscheiden hinterherzuwerfen, aber das ist nicht mein Stil. Dafür haben wir zum Glück in Deutschland viele hoch qualifizierte Experten ..."

An seine Zeit im DFB-Trikot wird er sich immer gerne erinnern. Wagner: "Ich denke, jeder hat in den Länderspielen, die ich machen durfte, gesehen, dass ich jede Sekunde gebrannt habe für dieses Trikot."