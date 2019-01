Sandro Wagner erklärt Wechsel vom FC Bayern nach China - Transfer war nicht der Plan

Sandro Wagner und der FC Bayern München : Die zweite Auflage der Beziehung zwischen dem Ex-Nationalspieler und dem deutschen Rekordmeister hielt nur ein Jahr. Nach dem Winter-Wechsel zur Rückrunde 2018 lässt der FCB seinen Stürmer nun Richtung China ziehen . Wagner wechselt zum chinesischen Super-League-Klub Tianjin Teda. Und das, obwohl er noch bei seiner Vorstellung in München sagte, dass zurück in "seine Heimat" gewechselt sei . Jetzt das plötzliche Ende. Gegenüber der Bild hat Sandro Wagner nun die Gründe für seinen Wechsel erklärt.

Wagner über Abschied beim FC Bayern: "Dinge haben sich anders entwickelt"

Tatsächlich hatte Wagner noch Pläne mit dem FC Bayern: "Mein Plan war natürlich, länger in München zu bleiben und meine Karriere hier zu beenden. Ich liebe diesen Verein. Aber die Dinge haben sich leider anders entwickelt, das musste ich akzeptieren", so der 31-Jährige. In dieser Saison kam Wagner unter Trainer Niko Kovac kaum zum Zug. In der Bundesliga kam Wagner nur zu sieben Einsätzen über insgesamt 128 Minuten - und erzielte keinen Treffer. Wie die Bild berichtet, sollen die FCB-Verantwortlichen Wagner bereits schon vor einiger Zeit signalisiert haben, dass er die Bayern bei einem entsprechenden Angebot verlassen dürfe.