Was für ein Tor-Feuerwerk! Wie zu erwarten setzte sich Manchester City im Halbfinal-Hinspiel des englischen Pokals deutlich durch. Das Team von Star-Trainer Pep Guardiola gewann gegen den Drittligisten Burton Albion mit 9:0 (4.0). Der Cup-Verteidiger kann nun also im zweiten Jahr im Folge für das Endspiel planen.

Sané und Gündogan ohne Treffer

Die Mannschaft mit den deutschen Fußball-Nationalspielern Leroy Sané und Ilkay Gündogan fertigte den chancenlosen Außenseiter am Mittwochabend im ab. Mann des Abends beim Schützenfest war der Brasilianer Gabriel Jesus mit seinen vier Treffern in der 30., 34., 57. und 65. Minute. Sané und Gündogan spielten von Beginn an, blieben aber jeweils ohne eigenen Torerfolg. Sané bereitete allerdings zwei Tore vor.