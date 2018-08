Sané-Loch in der Abwehr: Hannover 96 baggert an Ex-Bremer Papy Djilobodji

Hübers verletzte sich schon 2016 schwer am Knie. Damals riss er sich das vordere Kreuzband im rechten Knie. © Florian Petrow

Am Boden schrie Hübers vor Schmerzen. © Florian Petrow

Bei der Nachmittagseinheit am Dienstag prallte Timo Hübers in einem Zweikampf mit Takuma Asano zusammen. © Florian Petrow

So schwer hat sich Timo Hübers im Training von Hannover 96 verletzt:

Bremen-Retter als Sané-Ersatz?

Der Abwehr-Papy gilt sportlich als – fast – perfekter Ersatz für den verlorenen Lieblingssohn Sané, der für acht Millionen Euro zu Schalke ging. Die Spielweise ist ähnlich spektakulär wie die von Sané. Aber seine Leistungen sind nicht konstant gewesen. Deshalb hatte Werder Bremen 2016 auch auf eine endgültige Verpflichtung verzichtet.

Die Bremer feiern den Senegalesen aber immer noch für die Rettung durch sein spätes Tor am letzten Spieltag 2016 gegen Frankfurt (1:0). Bremen blieb erstklassig, aber Djilobodji blieb im Negativstrudel. Der Leihspieler ging zurück zu Sunderland in die Premier League und stieg ab: erst als Stammspieler (Sperre, Ersatzbank) und dann mit dem Team.

5 Millionen Euro Marktwert

Er wurde nach Frankreich an Dijon verliehen und spielte fast immer. Jetzt will Sunderland ihn wieder loswerden. Sein Vertrag läuft bis 2020, sein Marktwert soll bei fünf Millionen Euro liegen – eine absurde Summe für einen Drittligaspieler aus England. Sunderland stieg nämlich erneut von Liga zwei in die dritte Spielklasse ab.