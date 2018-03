Sané, Özil und Co.: So gut sind die deutschen Spieler in England drauf

Emre Can (FC Liverpool): Der 24-Jährige entwickelt sich immer mehr zum wichtigsten Spieler im zentralen Mittelfeld der Reds. Dass sein Vertrag im Sommer ausläuft, macht ihn nur noch stärker. Juventus Turin und der FC Bayern München sollen interessiert sein. „Ich will ein Weltklasse-Spieler werden. Vielleicht einmal in der Weltauswahl stehen. Das wäre schön“, sagt Can im Interview mit „Sport1“. Der gebürtige Frankfurter ist auf einem guten Weg dorthin. NOTE: 2 © Getty Images

Pascal Groß (Brighton & Hove Albion): Diesen Durchbruch haben dem 26-Jährigen nur wenige zugetraut. Nach seinem Wechsel vom FC Ingolstadt an die Südküste Englands kommt er schon auf 30 Einsätze. Der zentrale Mittelfeldspieler verzeichnet fünf Tore und acht Vorlagen. Der Aufsteiger zählt auch dank Groß zu den Überraschungen der aktuellen Saison. NOTE: 2 © Getty Images

Ilkay Gündogan (Manchester City): Seinen ersten Einsatz nach einem Kreuzbandriss bestreitet der Mittelfeldspieler am 16. September beim 6:0-Sieg gegen den FC Watford. Wie er sich dann zurückmeldet, ist eindrucksvoll. 174 Pässe spielt der 27-Jährige im Topspiel gegen den FC Chelsea – das ist eine neue Bestmarke in der Premier League. Trainer Pep Guardiola schwärmt: „Gündo ist ein außergewöhnlicher Spieler. Letzte Saison haben wir ihn sehr vermisst, als er verletzt war. Seine Tore, seine Persönlichkeit im Spiel - er war fantastisch.“ NOTE: 1 © 2018 Getty Images

Michael Hefele (Huddersfield Town): Unverzichtbar in der Aufstiegssaison, aktuell eher ein Kandidat für die Bank. Verpasst mit Achillessehnenproblemen fast die Hälfte der Spiele. Derzeit steht der 27-Jährige überhaupt nicht im Kader. Sein letzter Einsatz liegt schon eineinhalb Monate zurück. NOTE: 4 © Getty Images

Robert Huth (Leicester City): Aktuell steht der 33-Jährige nur selten im Fokus. Er kommt nur auf vier Einsätze in der U23 und lediglich einen Einsatz im Profiteam. Und das beim Pokalspiel gegen Oldham Atheltic (2:4-Niederlage). Seine Zukunft ist noch offen. Es deutet aber alles daraufhin, dass sein Vertrag nicht verlängert wird. NOTE: 5 © Getty Images

Uwe Hünemeier (Brighton & Hove Albion): 17 Minuten Premier League gegen den FC Everton – auf mehr Einsatzzeit kommt der Innenverteidiger nicht. Der 32-Jährige steht oft überhaupt nicht im Kader und muss die Spiele von der Tribüne aus verfolgen. Sein Vertrag läuft aus, eine weitere Beschäftigung gilt als unwahrscheinlich. NOTE: 5 © Getty Images

Loris Karius (FC Liverpool): Er hat sich wieder zurückgekämpft und Simon Mignolet als Nummer eins verdrängt. Trotz ordentlichen Leistungen will Trainer Jürgen Klopp einen neuen Torhüter verpflichten. In fünf seiner acht Partien in der Königsklasse hält er die Null, in der Liga gelingt dem 24-Jährigen das in zwölf Spielen sechs Mal – ein richtig ordentlicher Wert. NOTE: 2 © Getty Images

Chris Löwe (Huddersfield Town): Spielt nicht mehr eine ganz so große Rolle wie zu Saisonbeginn. Ist nur noch selten im Aufgebot und überzeugt seinen Trainer David Wagner kaum. Ganz raus ist der Profi aus Plauen aber nicht - aktuell hat Scott Malone die Nase vorn. NOTE: 4 © Getty Images

Per Mertesacker (FC Arsenal): Steht mit seinem Interview mehr in den Schlagzeilen als mit seinen sportlichen Leistungen. Der 33-Jährige kommt in dieser Saison nur auf elf Spiele. Aber auch er kann die Defensive nicht stabilisieren. Im Sommer beendet der Verteidiger seine Karriere und wird Leiter der Nachwuchsakademie der Gunners. NOTE: 4 © Getty Images

Shkodran Mustafi (FC Arsenal): Für etwas Überraschung sorgt aktuell die Nicht-Nominierung für die Nationalmannschaft. Es zeigt aber auch, dass der 25-Jährige keine gute Saison spielt. Verletzungen am Oberschenkel werfen den Verteidiger gleich zwei Mal in dieser Spielzeit zurück. Der Weltmeister ist noch lange nicht wieder in Top-Form. NOTE: 4 © Getty Images

Mesut Özil (FC Arsenal): Vor seiner Vertragsverlängerung Anfang Februar spielt der 29-Jährige deutlicher auffälliger als aktuell. Immerhin hat er in Mailand überzeugt. Die englische Zeitung „The Guardian“ feiert den gebürtigen Gelsenkirchener nach dem starken Auftritt im Hinspiel der Europa-League: „Der echte Mesut Özil taucht im San Siro auf und hält einen Arsenal-Traum am Leben. Zu oft fällt er durch seine Abwesenheit auf, gegen Milan zeigte Özil die Fähigkeiten, die ihn zu einem Weltstar machen könnten. Sein Passspiel war sensationell, dazu geschmeidige Bewegungen auf der Suche nach Löchern in der Abwehr.“ So eine Leistung muss er noch häufiger zeigen. NOTE: 3 © Getty Images

Collin Qauner (Huddersfield Town): Soll eigentlich für die Tore beim Aufsteiger sorgen. Der 26-Jährige kommt aber nur auf vier Vorlagen in 22 Spielen. Ist nah dran an einem Stammplatz, muss aber auch in Zukunft eher mit der Joker-Rolle rechnen. NOTE: 4 © Getty Images

Antonio Rüdiger (FC Chelsea): In dieser Saison läuft es für die Blues überhaupt nicht rund. In der Liga nur Platz fünf, in der Champions-League schon rausgeflogen. Der Nationalspieler spielt eine ordentliche Saison in der Innenverteidigung. Es muss aber mehr kommen, wenn sich der 25-Jährige auf Dauer gegenüber César Azpilicueta, Andreas Christensen, David Luiz und Gary Cahill behaupten möchte. NOTE: 3 © Getty Images

Leroy Sané (Manchester City): Die englische Presse beschreibt den 22-Jährigen in dieser Saison als „brillant“ oder auch „angehenden Superstar“. Im Stadion rufen die Zuschauer immer wieder seinen Vornamen „Leory! Leroy! Leroy!“. In 40 Saisonspielen kommt Sané auf zwölf Tore und 15 Vorlagen. So gut wie aktuell ist er noch nie drauf gewesen. Auch für die deutsche Nationalmannschaft ist er unverzichtbar. NOTE: 1 © Getty Images