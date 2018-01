Sané-Transfer im Winter: Hannover 96 legt die Latte hoch 

Manuel Schmiedebach : Der frühere Kapitän enttäuschte bei seinen sechs Bundesliga-Einsätzen. Stand zuletzt nicht mal mehr im Kader. Rückt Waldemar Anton ins defensive Mittelfeld, sinken seine Einsatzchancen bei den Roten gen Null. Schmiedebach hat noch einen Vertrag bis 2020, einen Wechsel nach Darmstadt lehnte der Mittelfeldspieler im Sommer ab, ein "Nein" gab es nun auch im Winter bezüglich eines Transfers zum 1. FC Kaiserslautern. Weiterhin soll Union Berlin an einer Verpflichtung des Ex-96-Kapitäns interessiert sein. Doch Schmiedebachs 96-Gehalt könnte erneut zum Knackpunkt werden.

Manuel Schmiedebach : Der frühere Kapitän enttäuschte bei seinen sechs Bundesliga-Einsätzen. Stand zuletzt nicht mal mehr im Kader. Rückt Waldemar Anton ins defensive Mittelfeld, sinken seine Einsatzchancen bei den Roten gen Null. Schmiedebach hat noch einen Vertrag bis 2020, einen Wechsel nach Darmstadt lehnte der Mittelfeldspieler im Sommer ab, ein "Nein" gab es nun auch im Winter bezüglich eines Transfers zum 1. FC Kaiserslautern. Weiterhin soll Union Berlin an einer Verpflichtung des Ex-96-Kapitäns interessiert sein. Doch Schmiedebachs 96-Gehalt könnte erneut zum Knackpunkt werden. © Sielski

Der variabel einsetzbare und darüber hinaus noch torgefährliche Schweizer Nationalspieler Michael Lang vom FC Basel wird mit Hannover 96 in Verbindung gebracht. © imago/Geisser

Medienberichten zufolge hat Hannover 96 ein Auge auf Koray Günter von Galatasaray Istanbul geworfen. Der 23 Jahre alte Innenverteidiger, dessen Vertrag am Bosporus im Sommer 2018 ausläuft, wurde von Borussia Dortmund ausgebildet. © imago/Seskim Photo