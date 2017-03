Sarenren Bazee für Nigerias Nationalmannschaft nominiert

Nigerias Nationaltrainer Gernot Rohr hat 96-Talent Noah-Joel Sarenren Bazee in den Kader der "Super Eagles" berufen. Der Angreifer der Roten wird mit der nigerianischen Nationalelf noch im März zu den Testspielen gegen den Senegal (23. März) und Burkina Faso (27. März) nach London reisen. Ebenfalls im Aufgebot: Der frühere 96-Profi Leon Balogun, der derzeit für Mainz 05 aufläuft.

Rohr picks Musa, Ikeme, Onazi, 22 others for Lions, Etalons games... https://t.co/i8KxlECoiK pic.twitter.com/toqLOJDtRz

Noah-Joel Sarenren Bazee ist in Stadthagen geboren. Sein Vater ist Nigerianer, bis vor kurzem war der 20-Jährige nicht mal im Besitz der nigerianischen Staatsangehörigkeit. Vor einem Jahr spielte die 96-Rakete noch in der Regionalliga, jetzt könnte sich der schnelle Rechtsaußen sogar für eine Weltmeisterschaft empfehlen. Denn für den dreimaligen Afrikameister läuft in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2018 nach zuletzt zwei Siege alles nach Plan.

"Das ist eine schöne Sache, wir freuen uns über die Wertschätzung. Gerade im Hinblick auf die WM 2018 ist das sehr attraktiv für Noah", sagte Nadir Kama, Berater des 96-Angreifers, vor einigen Wochen zum Interesse des nigerianischen Fußballverbandes. Sarenren Bazee wird bei den "Super Eagles" mit einigen bekannten Namen auflaufen. Unter anderem sind Ahmet Musa vom englischen Meister Leicester City oder Kelechi Iheanacho von Manchester City ebenfalls nominiert.