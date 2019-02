Sarenren Bazee: Fußballgott-Doc repariert 96-Rakete

Der Spezialist heißt schon so wie der israelische Fluss, den jeder aus der Bibel kennt. Dr. Jordan verbindet eine bewegende Geschichte mit dem Fußballgott Alex Meier, der aktuell St. Pauli in den Fußball-Himmel schießen will. Der Augsburger Fußball-Spezialist brachte Meier vor einem Jahr nach langen Leiden wieder auf den Platz zurück.

Ein Jahr soll der Ausfall von Sarenren Bazee /Vertrag bis 2021) allerdings nicht dauern. Am Donnerstag wurde er in Augsburg "erfolgreich" operiert, die Saison ist gelaufen. Wenn er im Juli, nach über fünf Monaten, in die Vorbereitung zur neuen Saison einsteigen kann, dann wäre der Heilungsprozess gut verlaufen.