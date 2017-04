Sarenren Bazee ist zurück! So lief das 96-Training am Montag

Die Nullnummer in Würzburg im Nacken, das durch den Aufstiegskampf noch weiter aufgeladene Derby gegen Eintracht Braunschweig vor Augen: Hannover 96 ist am Montag endgültig in die heiße Phase der Vorbereitung aufs Derby gegen Eintracht Braunschweig gestartet.

Für André Breitenreiter hat die "Derby-Woche" einen positiven Nebeneffekt: Ganze fünf Tage hat der neue 96-Trainer Zeit, seine komplettte Mannschaft auf den nächsten Gegner einzustellen. Das ist ein neuer Rekord für Breitenreiter als 96-Coach: Vorher war das - aufgrund von Länderspielpause und englischer Woche - nicht möglich. Sein Trainingsfokus: Spielerische Lösungen auf engem Raum finden.