Sascha Rode wird Chemiker

Leutzsch. Die BSG Chemie strebt als Aufsteiger in die Regionalliga Nordost das anspruchsvolle Saisonziel an, die starke Spielklasse zu halten, hat allerdings von den ersten Spielen erst eine Begegnung gewonnen. Auch Mittelfeldmotor Daniel Heinze weiß: „Der Unterschied zwischen Ober- und Regionalliga ist deutlich zu spüren. In der neuen Spieklasse ist das Tempo generell höher, daran müssen wir uns gewöhnen.“ Auch aus diesem Grund wurde jetzt Sascha Rode (bis Sommer 2018) verpflichtet. Der 29-jährige Innenverteidiger hat eine solide fußballerische Grundausbildung in den Nachwuchsabteilungen des 1. FC Magdeburg und Borea Dresden genossen und soll seine ganzen Erfahrungen für die Mission „Klassenerhalt“ einbringen.