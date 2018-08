Satte Gehaltserhöhung für Weydandt bei Hannover 96 - "Einem, dem man es gönnt"

​„Er hat zuerst vergessen, die Schienbeinschoner anzuziehen. Er wollte ohne Schienbeinschoner rein, aber hat es noch selbst gemerkt“, erklärte Heldt. In der 75. Minute kam Weydandt. Er brauchte 75 Sekunden, um sein erstes Bundesligator zu erzielen. Erst der Abschlag von Torwart Michael Esser, Niclas Füllkrug verlängerte per Kopf, Ihlas Bebou lupfte auf den Stürmer. Weydandt ließ den Ball kurz abtropfen und schoss dem verdutzten Bremen-Torwart Jiri Pavlenka den Ball durch die Beine.

„Ich dachte, er lupft den, durch die Beine, kann man machen“, sagte Heldt. Der Manager machte auch den Profivertrag mit Weydandts Papa Heinrich perfekt. Heinrich Weydandt ist Wirtschaftsprüfer, auch Sohnemann Hendrik studiert Wirtschaft. Der Vertrag liegt beim 96-Chef Martin Kind. „Der Präsident muss ihn nur noch abnicken.“ Hat Kind schon gemacht. Der Chef bestätigte am Montag: „Der Vertrag ist ausgehandelt.“

​Metzelder: "Einfach gigantisch"

Fans und die ganze Liga schwärmen von „Henne“ Weydandt. Reiner Calmund zog bei Sky einen prominenten Vergleich: „Sein großes Vorbild könnte Miroslav Klose sein. Der spielte vorher auch in keinem Nachwuchsleistungszentrum und wurde später gefeierter WM-Torschütze.“ Experte Christoph Metzelder fügte hinzu: „Das ist eine unglaubliche Geschichte. Einfach gigantisch.“

Der Super-Joker spielte vor vier Jahren in Groß-Munzel in der Kreisliga bei Trainer Gustav Kuhn. Der hätte „seine Haustür verwettet“, dass Weydandt durchstartet. Nachbar Egestorf/Langreder holte ihn in die Oberliga. Trainer Jan Zimmermann bildete ihn weiter aus, schulte seinen linken Fuß, mit dem Weydandt im Pokal in Karlsruhe doppelt traf. In Bremen nahm er den rechten Fuß. Sein Ex-Trainer Zimmermann sah das Bremen-Spiel live, Weydandt hatte ihm Tickets besorgt.