Er spielte in der Premier League: Deutsches "Jahrhunderttalent" jetzt in der B-Klasse

Savio Nsereko galt als Zukunft des deutschen Fußballs - inzwischen ist das einstige Supertalent in den Niederungen der Amateurligen angekommen. Wie verschiedene Münchner Medien berichten, ist der Stürmer beim B-Klasse-Klub SC Armin aufgetaucht und hat beim 4:3-Testspielsieg der Freizeittruppe gegen den TSV Gerlinden einen Doppelpack geschnürt. Vor zehn Jahren hatte er noch in der Premier League gespielt.

Der beim TSV 1860 München ausgebildete Nsereko galt als ein "Jahrhunderttalent". Noch als Teenager wechselte er aus München zu Brescia Calcio nach Italien, im Sommer 2008 wurde er an der Seite späterer Bundesliga-Stars wie den Bender-Zwillingen, Ömer Toprak oder Ron-Robert Zieler U19-Europameister. Im Januar 2009 der frühe Karriere-Peak: Für 8,5 Millionen Euro wechselte er zu Premier-League-Klub West Ham United, wo er in einem halben Jahr immerhin zehn Einsätze hatte.

Langer Abstieg über Florenz, Rumänien, Kasachstan und die Regionalliga

Was dann folgte, war ein langer, bitterer Abstieg, der bis heute andauert und nicht ohne Skandale ablief. Nsereko versuchte immer wieder, an seine Erfolge aus der Jugend anzuknüpfen, wurde jedoch zum Wandervogel. Armin ist bereits der 14. Verein Nserekos in den vergangenen neuneinhalb Jahren. Der heute 29-Jährige stand beispielsweise beim AC Florenz unter Vertrag, aber auch bem FC Vaslui in Rumänien, der Spielvereinigung Unterhaching, Viktoria Köln, FK Atyrau in Kasachstan, PFC Beroe in Bulgarien oder dem Regionalligisten FC Pipinsried.