SC DHfK: Am Sonntag  ohne Biegler nach Kassel

Ohne ihren Chefcoach Michael Biekler müssen die Handball-Männer des SC DHfK ihr Auswärtsspiel am Sonntag (16 Uhr) in Kassel gegen Melsungen bestreiten. Der DHfK-Trainer kann aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Seitenlinie stehen. Biegler hatte bereits am Dienstag nach dem Heimspiel Herz-Kreislaufprobleme und lässt sich derzeit in seiner Heimat Aschaffenburg medizinisch intensiv untersuchen. Beim Auswärtsspiel in Kassel wird Biegler von Co-Trainer André Haber vertreten, der auf der Bank Unterstützung von Jugendkoordinator Matthias Albrecht erhält.