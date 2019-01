SC DHfK besiegt ukrainischen Meister Zaporozhye 28:27

Nur knapp konnte sich die Leipziger mit 28:27 (13:13) durchsetzen. Dabei stellte der DHfK in den ersten Minuten ihre Topbesetzung auf die Platte – nur Semper und Santos fehlten dabei WM-bedingt. Zurück bei den Leipzigern war dafür Patrick Wiesmach. Torhüter Milos Putera zeigte eine schwache Leistung in der ersten Hälfte. Der 36-Jährige drehte dafür am Ende richtig auf und hielt zwei gefährliche Würfe in den letzten Spielminuten – konnte den Leipzigern so noch den Sieg sichern. Der ukrainische Champions-League-Teilnehmer kann sich jedoch schon bald revanchieren. Am Donnerstag, 31. Januar, ist ein „Rückspiel“ angesetzt. Diesmal findet das Match um 19 Uhr in der Rödertal-Sporthalle in Großenhain statt.