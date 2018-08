SC DHfK-Fans bejubeln Sympathieträger Steve Baumgärtel

Leipzig. Die Anzeigetafel steht bei Minute 24, als Steve Baumgärtel von halbrechts in den Kreis springt und die Kugel zum 6:9 im Netz versenkt – sein erstes Tor in der 1. Bundesliga. Die Halle bebt. Die grün-weißen Handballer sind im Aufwind, kämpfen sich gegen die Gäste von der Stuttgarter Stadtgrenze immer besser ins Spiel– dass es am Donnerstagabend trotzdem eine knappe Niederlage (26:27) wurde, lag an Kleinigkeiten.