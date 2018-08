SC DHfK-Handballer müssen im Pokal zum THW Kiel

Leipzig. 21 Stunden vor dem Bundesliga-Saisonstart ging der Blick der DHfK-Handballer am Mittwoch nach Düsseldorf. Dort wurde das Achtelfinale in jenem Wettbewerb ausgelost, in dem die Chancen der Leipziger am größten sind, in die Phalanx der Top-Klubs einzudringen. Im DHB-Pokal hatten die Sachsen im Frühjahr 2017 mit der Teilnahme am Final Four den bislang größten Erfolg ihrer jüngeren Vereinsgeschichte gefeiert.