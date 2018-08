SC DHfK-Handballer verlieren Test gegen Montpellier 20:29

Schneverdingen/Leipzig. Das Ergebnis ist bei einem Test zweit-, ja drittrangig, der Gegner gestern jedoch war etwas ganz Besonderes: Zum Auftakt des Heide-Cups in Schneverdingen unterlagen die Handballer des SC DHfK dem MHB Montpellier 20:29 (10:15). Die Franzosen sind, Achtung!, aktueller Champions-League-Gewinner. Ein weiterer Ausfall hat die ohnehin schwierige Mission der Leipziger zusätzlich erschwert. Neben den Verletzten Jens Vortmann, Andreas Rojewski, Lucas Krzikalla, Gregor Remke und Philipp Weber fehlte gestern auch Niclas Pieczkowski, der eine Klausur an der Uni schrieb und heute zum Team stoßen wird. So kamen fünf Spieler aus der U23-Mannschaft zum Einsatz.