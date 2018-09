SC-DHfK-Handballer wollen die ersten Bundesliga-Punkte

Leipzig. Das Ostduell ist abgehakt, der Fokus liegt ganz auf Bietigheim: Wenn die Handballer des SC DHfK am Dienstagabend in der Arena gegen den Aufsteiger aus Schwaben antreten (19 Uhr), zählt trotz schwieriger Personallage nur ein Sieg für die Männer aus der Messestadt. „Wir wissen, dass wir unter Druck stehen. Es ist ein Heimspiel, wir sind Favorit. Da muss ein Sieg her“, betont Kreisläufer Alen Milosevic. Von einem Schlüsselspiel mag im Verein keiner reden. Doch die kommenden Aufgaben in Melsungen und Mannheim dürften ungleich schwerer werden, so dass bei einer heutigen Niederlage ein Start mit 0:10 Punkten drohen könnte.