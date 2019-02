SC DHfK Leipzig: Das Ende des Höhenflugs

Die Partie verloren die Männer von Trainer André Haber in den ersten 30 Minuten. Der Coach meinte: "Ich habe keine Erklärung. Wir haben ab Mitte der ersten Hälfte nicht mehr verteidigt und keinen Zweikampf mehr gewonnen." Dabei legte Leipzig gut los, beide Teams schenkten sich nichts. Nach acht Minuten waren schon zwölf Tore (6:6) gefallen. Die Abwehrreihen bekamen die Offensivspieler nicht zu packen. Vor allem Göppingens Rückraumspieler Jens Schöngarth drückte dem Match seinen Stempel auf. Mitte der ersten Halbzeit setzte sich der Gastgeber leicht ab (10:7), da die DHfK-Offensive nicht mehr durch die Deckung der Hausherren kam. Zudem stimmte die Zweikampfführung der Messestädter nicht. André Haber machte seinen Spielern in der Auszeit Dampf: „Macht doch mal einen richtigen Zweikampf.“

Doch es half nichts, die Offensive fiel mehr durch Fehlpässe als erfolgreiche Angriffe auf. Derweil spielte sich Göppingen in einen Rausch. Zur Pause leuchtete ein ernüchterndes 13:21 aus Leipziger Sicht auf der Anzeigetafel auf. Zum Vergleich: Im letzten Spiel gegen Bietigheim kassierten die Messestädter in der gesamten Partie gerade einmal 15 Gegentreffer. Nach 24 Minuten erzielten die Gegner sogar einen Kempa-Treffer. Demütigend für die Leipziger. In der gesamten ersten Halbzeit konnten die beiden DHfK-Torhüter Miloš Putera und René Villadsen keinen einzigen (!) Ball halten. Einmal mehr machte sich der Ausfall von Stammtorwart Jens Vortmann bemerkbar. Der DHfK präsentierte sich in der Offensive harmlos und in der Defensive ohne Härte – wie ein Absteiger.