SC DHfK Leipzig: Die wichtigsten Informationen zur Rückrunde im Überblick

Mit dem Auswärtsspiel beim Tabellenvorletzten SG Bietigheim starten die Bundesliga-Handballer des SC DHfK Leipzig am Sonntag (16 Uhr/Sky) in die Rest-Rückrunde. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Wie ist die Lage?

Ist das Match in Bietigheim schon ein erstes Abstiegs-Endspiel?

Wie groß ist das Handicap, mit drei Auswärtsspielen ins Pflichtspieljahr 2019 starten zu müssen?

Messbar ist das Handicap nicht. Dass im Februar wegen der Leichtathletik-Belegung in der Arena keine Heimspiele stattfinden können, ist gewiss nicht optimal, sind die DHfK-Männer aber gewohnt. Nach Bietigheim folgen die Partien in Göppingen (14.2.) und Lemgo (24.2.). Haber pragmatisch: „Lieber die Auswärtsspiele jetzt, wo wir vier Wochen Anlauf nehmen konnten, als zu einem späteren Zeitpunkt mitten in der Rückrunde.“

Mit wie vielen Punkten kalkuliert der SC DHfK für den sicheren Klassenerhalt?

„Wir haben uns keine Punktezahl als Marke gesetzt, das wäre Kaffeesatzleserei“, sagt Coach Haber. „Wir wollen am Sonntag gewinnen, das hat oberste Priorität.“ Jens Vortmann ergänzt: „In der Vergangenheit war es sehr unterschiedlich, wie viele Punkte zum Klassenerhalt gereicht haben. Ich bin mit 14 Punkten schon in der Liga geblieben und mit 25 abgestiegen.“

Was ist bei der Analyse der schwachen Hinrunde herausgekommen?

Wie sieht es personell aus?

Jens Vortmann steht wegen seines Kreuzbandrisses weiter nicht zur Verfügung. Immerhin trainiert der Torhüter jetzt zum Teil schon wieder mit der Mannschaft. Die beiden anderen Torhüter (Milos Putera und Rene Villadsen) haben in den Testspielen Bälle an den Kopf bekommen – mit unterschiedlichen Folgen. Putera ist wieder okay und am Sonntag einsatzfähig. Bei Villadsen war der Fall schwerwiegender. Falls er am Sonntag noch nicht fit ist, fährt Jan Guretzki mit. Weitere Sorgen: Raul Santos und Gregor Remke haben Knieprobleme, Niklas Pieczkowski leidet an einem Infekt. „Ansonsten sind wir gut durch die Vorbereitung gekommen“, konstatiert Haber.