SC DHfK Leipzig fehlt noch Konstanz: Nur dritter Platz im „Peugeot-Cup“ in Dessau

Leipzig/Dessau. Es war ein solider Einstieg in die Vorbereitungsspiele – aber der Erfolg blieb am Sonntag für den SC DHfK Leipzig beim „Peugeot-Cup“ in Dessau aus. Zwar konnten sich die Leipziger in der Gruppe gegen Sonderjyske Handbold (15:12) und später im Spiel um Platz drei gegen den TBV Lemgo Lippe (16:12) durchsetzen, im Gruppenspiel gegen die Füchse Berlin lief aber noch einiges schief.

Haber weiter: „Uns sind heute in Strukturen schon einige Dinge sehr gut gelungen, aber wir hatten noch deutlich zu viele Schwankungen, die wir jetzt stabilisieren müssen.“ Die erste Möglichkeit dafür lässt nicht lange auf sich warten: Bereits am Donnerstag geht es für die DHfK-Männer in der Stadtsporthalle Wurzen gegen den ukrainischen Meister HC Motor Zaporozhye weiter. Wie viele Kniffe die Jungs um Chefcoach André Haber im Trainingslager in Barsinghausen auch gelernt haben, gegen den Champions League Teilnehmer werden die Leipziger Höchstleistung zeigen müssen. Vielleicht ist dabei die Auszeichnung ihres Mentors durch den DHfK ein Ansporn für die Spieler. Diese hatte Geschäftsführer Karsten Günther dem Trainer auf das Turnier mitgebracht. „Es ist eine riesige Wertschätzung in einem so großen Verein mit so vielen Abteilungen zum Trainer des Jahres gewählt zu werden. Ich bin über die Ehrung überrascht und sehr dankbar,“ erklärte Haber noch in Dessau.