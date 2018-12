SC DHfK Leipzig gegen den SC Magdeburg: Die Stimmen zum Spiel

Leipzig. Die Gastgeber des Ostderbys gehen leer aus. Der SC DHfK Leipzig verliert die Partie gegen den SC Magdeburg in letzter Sekunde mit 24:25. DHfK-Coach André Haber schickte eine äußerst stabile Defensive auf‘s Parkett, die über die gesamte erste Hälfte äußerst aufmerksam verteidigte. Nach der 13:11-Halbzeitführung und starkem Wiederbeginn konservierte der SC DHfK bis zur 45. Minute einen Vier-Tore-Vorsprung. Doch Magdeburgs Torhüter Jannick Green setzte dem einen Dämpfer: Aus einem 19:15 wurde in der 49. Minute ein 19:20, trotz Auszeit. Mit einem Wurf aus dem Rückraum erzielten die Magdeburger in der letzten Sekunde ein Tor und gewannen das Ostderby mit 25:24. Wir haben uns nach dem Spiel umgehört.