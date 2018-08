SC DHfK Leipzig gehen Spieler aus

Leipzig. Langsam wird es kritisch für die Handballer des SC DHfK Leipzig. Die Verletztenliste wird immer länger und am Donnerstag startet die neue Saison mit dem Heimspiel gegen TVB Stuttgart um 19 Uhr in der heimischen Arena. In der ersten Runde des DHB-Pokals sind am Sonntag nun auch noch Maximilian Janke und Aivis Jurdzs mit Adduktorenproblemen ausgefallen.