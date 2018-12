SC DHfK Leipzig hat beste Nachwuchsarbeit im deutschen Handball

Leipzig. Der SC DHfK Leipzig führt erstmals die Nachwuchsrangliste des Deutschen Handballs an. Diese wurde am Donnerstag von der DKB-Handball-Bundesliga veröffentlicht. Die Berliner Füchse, die das Ranking in den vergangenen beiden Jahren für sich entscheiden, landeten auf dem zweiten Platz. Als Dritter folgt der GWD Minden.