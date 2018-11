Feiertag in Sachsen, Spieltag in der DKB-Handball-Bundesliga. Der ungewöhnliche Termin ist ein Entgegenkommen des SC DHfK für die Gäste aus Hannover. Und dann ist da noch die Sache mit dem Dach.

Anzeige

Leipzig. Hauptsache das Dach hält. DHfK-Manager Karsten Günther ist vor dem wichtigen Heimspiel am Mittwoch (Anpfiff 17 Uhr) gegen Hannover-Burgdorf ganz auf die Bundesliga konzentriert. Nach dem exklusiven LVZ-Bericht über die Pläne für eine neue 10.000 Zuschauer fassende Ballsporthalle in Leipzig will der 37-Jährige nicht weiter darüber spekulieren. "Das ist eine Fata Morgana", sagt er. Wichtig ist das hier und jetzt. Und mit Widrigkeiten hat der SC DHfK nicht nur sportlich zu kämpfen.

DURCHKLICKEN: Die Bilder zum Heimspielsieg gegen GWD Minden Mit einer großartigen kämpferischen Leistung hat der SC DHfK Leipzig das Team von GWD Minden mit 26:25 niedergerungen. © Alexander Prautzsch Mit einer großartigen kämpferischen Leistung hat der SC DHfK Leipzig das Team von GWD Minden mit 26:25 niedergerungen. © Alexander Prautzsch Mit einer großartigen kämpferischen Leistung hat der SC DHfK Leipzig das Team von GWD Minden mit 26:25 niedergerungen. © Alexander Prautzsch Mit einer großartigen kämpferischen Leistung hat der SC DHfK Leipzig das Team von GWD Minden mit 26:25 niedergerungen. © Alexander Prautzsch Mit einer großartigen kämpferischen Leistung hat der SC DHfK Leipzig das Team von GWD Minden mit 26:25 niedergerungen. © Alexander Prautzsch Mit einer großartigen kämpferischen Leistung hat der SC DHfK Leipzig das Team von GWD Minden mit 26:25 niedergerungen. © Alexander Prautzsch Mit einer großartigen kämpferischen Leistung hat der SC DHfK Leipzig das Team von GWD Minden mit 26:25 niedergerungen. © Alexander Prautzsch Mit einer großartigen kämpferischen Leistung hat der SC DHfK Leipzig das Team von GWD Minden mit 26:25 niedergerungen. © Alexander Prautzsch Mit einer großartigen kämpferischen Leistung hat der SC DHfK Leipzig das Team von GWD Minden mit 26:25 niedergerungen. © Alexander Prautzsch Mit einer großartigen kämpferischen Leistung hat der SC DHfK Leipzig das Team von GWD Minden mit 26:25 niedergerungen. © Alexander Prautzsch Mit einer großartigen kämpferischen Leistung hat der SC DHfK Leipzig das Team von GWD Minden mit 26:25 niedergerungen. © Alexander Prautzsch Mit einer großartigen kämpferischen Leistung hat der SC DHfK Leipzig das Team von GWD Minden mit 26:25 niedergerungen. © Alexander Prautzsch Mit einer großartigen kämpferischen Leistung hat der SC DHfK Leipzig das Team von GWD Minden mit 26:25 niedergerungen. © Alexander Prautzsch Mit einer großartigen kämpferischen Leistung hat der SC DHfK Leipzig das Team von GWD Minden mit 26:25 niedergerungen. © Alexander Prautzsch

Anzeige

Die Arena, derzeit die Heimspielstätte der Grün-Weißen, sorgte in dieser Saison schon einmal für Schlagzeilen. Bei der 21:25-Pleite gegen Wetzlar regnete es durch und der Wischerjunge aus dem DHfK-Nachwuchs musste zeitweise sogar einen Scheuerlappen aufs Parkett legen.

Beides soll sich nicht wiederholen. Weder das Wasser auf dem Boden noch eine weitere Niederlage. Fürs Wetter gibt's eine positive Prognose, am Mittwoch soll es trocken bleiben. Bleibt also die sportliche Aufgabe. Hannover-Burgdorf war die Überraschungsmannschaft der Vorsaison, hat in dieser Spielzeit aber auch mit Rückschlägen und vor allem mit Verletzungspech zu kämpfen. Die Leipziger kennen das.

Hinzu kommt für die Niedersachsen der Spagat zwischen Liga und Europapokal. Eigentlich sollte das Spiel in Leipzig am Sonntag ausgetragen werden, am Sonnabend muss der TSV aber schon wieder in Lissabon antreten. Die Vorsaison lässt grüßen, als die Rhein-Neckar-Löwen nach dem Leipzig-Auftritt direkt weiter nach Barcelona flogen und keine 24 Stunden später schon wieder in der Champion League antraten.

Der SC DHfK stimmte nun einer Verlegung zu. "Unserem Sport zuliebe", so Günther. Auch wenn die Erholung nach der Niederlage in Ludwigshafen sich damit noch einmal verkürzt. Trainer André Haber ist darüber aber nicht unglücklich, will gleich mit der nächsten Partie das Negativerlebnis aus den Köpfen seiner Spieler bekommen.

Vier Spiele in neun Tagen muss Hannover-Burgdorf absolvieren. Leistungsträger wie Fabian Böhm, Torge Johannsen und Pavel Atman sind angeschlagen und drohen auszufallen. In Leipzig hat sich dagegen die Krankenstation gelichtet. Alen Milosevic und Maximilian Janke kränkeln zwar, könnten am Mittwoch aber mit dabei sein.