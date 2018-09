SC DHfK Leipzig: In der Ruhe liegt die Kraft 

Anzeige

Leipzig. Die Arena ist fast schon leer, im VIP-Raum und an den Bierständen wird freudig erregt der erste Bundesliga-Saisonsieg der DHfK-Handballer diskutiert. 31:24 gegen Bietigheim klingt sehr souverän, doch so souverän sah das Spiel der Leipziger 50 Minuten lang nicht unbedingt aus. Oder?

Während Spieler, Sponsoren und Fans also den Sieg feiern, sitzt DHfK-Coach Michael Biegler im Pressekonferenzraum (neuerdings im einstigen Büro von HCL-Ex-Manager Kay-Sven Hähner) und analysiert die Lage. Gewohnt unaufgeregt. Er lobt den Gegner, „sehr sympathisch, sehr smart“, scheint sogar ein bisschen neidisch: „Sie gehen ohne Druck in die Liga. Die Mannschaft kann irgendwas erreichen, sie muss gar nichts. Genau so spielen sie auch.“

Der Druck ist immens groß

Für ihn und seine Jungs sei die Situation nach dem mit zwei Niederlagen verpatzten Start eine andere gewesen. „Es war klar, dass der Druck immens groß ist“, sagt Biegler. „Aber ich bin froh, dass ich mich davon überhaupt nicht habe anstecken lassen und den nicht permanent an die Mannschaft weitergegeben habe.“ Erfolgsrezept: In der Ruhe liegt die Kraft. Dazu passt auch dieser Satz des Trainers: „Der Spielverlauf war so, wie ich ihn erwartet habe.“ Mutig, mutig, immerhin lief der SC DHfK in der ersten Halbzeit immer einem Rückstand hinterher und bis zur 54. Minute schien das Match durchaus offen. Dann parierte Milos Putera beim Stand von 24:22 einen Siebenmeter der Gäste, die Leipziger kamen danach in einen Flow und knallten in den letzten sechs Minuten den Gegner förmlich aus der Halle.

Frage an Herrn Biegler: Haben Sie während des Spiels auch mal gedacht, das könnte heute schiefgehen? Antwort: „Nein, solche Gedanken habe ich gar nicht. Mein Job ist es, 60 Minuten nach Dingen zu gucken, die wir besser machen können, Ideen zu haben und Gespräche zu führen.“ Der Coach wird einiges gesehen haben.