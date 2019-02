SC DHfK Leipzig: Remke fällt nach Knieverletzung lange aus

Leipzig (dpa) - Handball-Bundesligist SC DHfK Leipzig muss auf unbestimmte Zeit auf Linkshänder Gregor Remke verzichten. Der erst 21-Jährige wird sich wegen eines Knorpelschadens hinter der Kniescheibe einer Therapie unterziehen. „Eine genaue Ausfallzeit ist allerdings noch nicht absehbar“, sagte Teamarzt Pierre Hepp am Donnerstag in einer Vereinsmitteilung. Auch ein frühes Karriereende ist bei so einer Diagnose nicht ausgeschlossen.