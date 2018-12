SC DHfK Leipzig und TBV Lemgo spielen Remis

Leipzig. Die Achterbahnfahrt der DHfK-Handballer in dieser Saison – wohin ging's im gut besuchten Nikolaus-Spiel am Sonntag? Zur Seite, muss man nach dem 22:22 (11:9) gegen den TBV Lemgo sagen. „Das war in der Abwehr ein sehr gutes Spiel. Im Angriff haben wir einige Tore liegen lassen. Wir haben es in wichtigen Momenten verpasst, davonzuziehen“, analysierte DHfK-Coach André Haber.

Munter geht's hin und her. Bei den Leipzigern begeistert Philipp Weber mit spektakulären Toren. Trotz seiner Nicht-Berücksichtigung fürs aktuelle Länderspielaufgebot kämpft der 26-Jährige noch um einen Platz im deutschen WM-Team. Tore sind die besten Argumente, diesmal erzielt er sechs. Leipzigs einziger aktueller deutscher Nationalspieler Franz Semper sammelt auch Tore: Mit acht Treffern wird er der erfolgreichste DHfK-Werfer. Weil Milos Putera nach zäher Anlaufphase einige Bälle, darunter Siebenmeter, pariert, gelingt kurz vor der Halbzeit die erste Zwei-Tore-Führung - mit 11:9 ging's in die Halbzeit.

Weiter schenken sich beide Teams nichts. Mal führt Lemgo, dann wieder Leipzig, das Match wird zu einer Nervenschlacht und eine Partie für Krimi-Liebhaber. Fünf Minuten vor Schluss steht's 20:20 – in dramatischen Schlussphasen hatte der SC DHfK in dieser Spielzeit wenig Glück.

Lemgo kommt besser aus der Pause. Zweieinhalb Minuten dauert es, da haben die Gäste den Ausgleich geschafft (11:11). DHfK-Coach André Haber nimmt Auszeit, rüttelt seine Jungs wach. „Wir haben hier ein Heimspiel!“ Die DHfK-Männer nehmen den Kampf an, geraten erst in Rückstand, führen selbst, das Match läuft langsam heiß. Und mitunter schön: Der Kempa-Trick Wiesmach-Weber, der die 15:13-Führung bringt (39.), gehört zu den spektakulärsten Treffern des Tages.

André Haber, Trainer SC DHfK: „Es war ein Spiel von zwei guten Abwehrreihen. Wir sind nicht gut in die zweite Halbzeit gekommen und haben es verpasst, uns abzusetzen. In vielen Situationen sind wir nicht aufmerksam genug gewesen. Am Ende sind wir froh darüber, dass der Ball nicht noch einmal bei uns reingeht.“ ©

Franz Semper bringt Leipzig in Front, Lemgo gleicht per Siebenmeter aus, Aivis Jurdzs trifft zum 22:21, Patrick Zieger im Konter zum 22:22. Noch 60 Sekunden, Auszeit Leipzig. „Magdeburg direkt links“, sagt Haber den Spielzug an. Der Angriff Magdeburg führt nicht zum Erfolg, die Gäste haben acht Sekunden Zeit für den Siegtreffer. „Wir werfen nicht aufs Tor“, befiehlt TBV-Coach Florian Kehrmann seinen Schützlingen, die Angst vor einem Konter ist größer als die Lust auf zwei Punkte. So bleibt es beim 22:22 heißt es am Ende – entspricht dem Spielverlauf.