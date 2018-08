SC DHfK Leipzig vermiest Japan die Generalprobe

Anzeige

Merseburg. Der SC DHfK Leipzig hat den nächsten Härtetest in der Saisonvorbereitung bestanden. Die Mannschaft von Trainer Michael Biegler besiegte am Dienstagabend die Nationalmannschaft von Japan mit 29:23 (17:12) in der ausverkauften Rischmühlen-Halle in Merseburg. Für das Team um den ehemaligen deutschen Bundestrainer Dagur Sigurdsson war es vor 550 Zuschauern der letzte Test vor den Asienspielen in Jakarta. "Es war unser schlechtestes Spiel hier in Deutschland", fand der Nippon-Coach. Seine Mannschaft sei etwas müde gewesen, die Hitze in der Halle sei hinzugekommen. Sigurdsson gestand aber auch ein: "Leipzig war eine Nummer zu groß."

Die Leipziger mussten neben den verletzten Lucas Krzikalla, Gregor Remke und Andreas Rojewski auch auf Philipp Weber verzichten. Der Nationalspieler zog sich beim Sparkassen-Cup am vergangenen Wochenende eine Zerrung in der Rückenmuskulatur zu und wird geschont. Ein MRT ergab zumindest: Es ist nichts gerissen.

Das Team aus Japan befindet sich derzeit in Potsdam in einen Trainingscamp. Die Partie hatte Alexander Haase vermittelt. Der Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft unterhält noch beste Kontakte zu seinem ehemaligen Kollegen Sigurdsson und half bei der Suche nach einem starken Kontrahenten.

Die Japaner präsentierten sich als unbequemer Gegner und glichen ihre körperlichen Nachteile durch Schnelligkeit aus. "Sie sind technisch gut drauf", fand Leipzigs Niclas Pieczkowski. Dem SC DHfK unterliefen in der ersten Hälfte zu viele Fehler. Die Duelle Mann gegen Mann entschied der deutsche Bundesligist aber zumeist deutlich für sich. Biegler wechselte fleißig durch und gab auch Nachwuchsspielern wie dem A-Jugendlichen Akos Szeles Einsatzzeiten. "Insgesamt war es ein gelungener Test", so Pieczkowski. Die Mannschaft müsse sich in der restlichen Vorbereitung weiter finden und vor allem Kreisspieler Maciej Gebala weiter integrieren.

In der zweiten Hälfte setzten sich die Sachsen auf zwischenzeitlich neun Tore Vorsprung ab, die Gäste ließen sich aber nicht abschütteln und verkürzten immer wieder. Bitter: Keeper Jens Vortmann musste mit einer Verletzung am rechten Knie aus der Partie und verfolgte die letzten 20 Minuten mit einer Bandage. Die Diagnose ist noch unklar.

Für den SC DHfK geht es gleich am Freitag mit einem weiteren spektakulären Spiel weiter. Beim Heide-Cup in Schneverdingen treffen die Grün-Weißen auf Champions-League-Sieger Montpellier. Am Sonnabend könnte Vorjahressieger Vardar Skopje, je nach Turnierverlauf, als nächster Prüfstein folgen. Am kommenden Dienstag folgt der letzte Test der Vorbereitung. Gegner ist um 19 Uhr der SC Magdeburg im Euroville in Naumburg.