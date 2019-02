SC DHfK Leipzig verpflichtet Rückraumtalent Luca Witzke

Leipzig. Die Handballer des SC DHfK bekommen Zuwachs: Der 19-jährige Rückraumspieler Luca Witzke wechselt im Sommer nach Leipzig und soll die Grün-Weißen perspektivisch unterstützen. Ausgestattet mit einem Zweijahresvertrag bis 2021 soll der Rechtshänder von TUSEM Essen in der Messestadt Bundesliga-Erfahrung bekommen und sich nach und nach in die Mannschaft einbringen.

„Luca ist ein Spieler, der über eine hohe Dynamik verfügt und technisch sehr gut ausgebildet ist. Ich freue mich sehr, dass er sich bei seinem nächsten Karriereschritt für uns entschieden hat“, so DHfK-Coach André Haber über den zweiten Neuzugang der Saison. „Für mich persönlich ist die kommende Zeit in Leipzig eine große Herausforderung und ich möchte mich sowohl sportlich als auch persönlich weiterentwickeln“, erklärte Witzke, der bereits in der Junioren-Nationalmannschaft mit Haber zusammengearbeitet hatte.