SC DHfK Leipzigs Philipp Weber nicht im 18er WM-Kader - Hypnose soll helfen

Bei der verpatzten Europameisterschaft war Philipp Weber noch dabei. Die Handball-WM in Deutschland und Dänemark Anfang kommenden Jahres wird der Spielmacher des Bundesligisten SC DHfK Leipzig aber aus Leistungsgründen wohl verpassen. Denn Bundestrainer Christian Prokop, einst in Leipzig sein Coach, nominierte den Rechtshänder am Freitag nicht für den 18er-Kader, mit dem die deutsche Auswahl in die finale WM-Vorbereitung geht. Stattdessen ist sein Teamkollege Franz Semper auf der halbrechten Position dabei.

Chence zum Nachrücken gering

„Eine Heim-WM hast du vielleicht einmal in deinem Leben, umso bitterer ist es, diese Chance nicht zu nutzen. Doch dafür bin ich selbst zuständig und es ist einfach gerechtfertigt, dass ich im Moment nicht dabei bin“, sagt Weber. Zwar gehört Weber zum vorläufigen 28er-Kader von Bundestrainer Prokop. Allerdings war er schon beim letzten Lehrgang nicht für den Kreis der besten 16 Nationalspieler dabei. Nur diese Anzahl an Profis geht beim WM-Turnier an den Start, maximal drei Wechsel aus dem erweiterten Aufgebot sind im Nachhinein möglich. Allerdings scheinen die Chancen zum Nachrücken gering. Prokop berief auf Webers Position gleich vier Profis in seinen Kader und muss nun auch noch einen Spieler streichen.

Weber will zu seiner Leistung zurückfinden

Dass seine Nicht-Nominierung auch durch die schwache Saison des SC DHfK begründet ist, gibt Weber offen zu. „Gelegen kommt die WM mir nicht gerade, vor allem, was die Form angeht. Die Chancen stehen nicht so gut. Im Vordergrund steht, dass ich zu meiner Leistung zurückfinden will“, erklärte er. Deshalb holte sich der schnelle Rechtshänder Hilfe. Er lässt sich von einer Sportpsychologin regelmäßig hypnotisieren. Denn bei der verpatzten EM 2018 in Kroatien war Weber als Neuling dabei, und konnte nicht überzeugen. „Das EM-Turnier hat so an mir genagt, dass ich mir extern Hilfe geholt habe“, sagte Weber.

Die Sportpsychologin versetzt den 1,94 Meter großen Rückraumspieler bei meditativer Musik in einen Halbschlaf. „Ich kann richtig abschalten, bekomme dann Fragen gestellt. Wenn ich wach werde, habe ich meine Antworten gar nicht mehr auf dem Schirm“, erzählt Weber. Das Ziel ist es, sich fallen zu lassen und in sich hineinzuhören. Weber betont, dass es nicht für jeden etwas sei, ihm aber besonders hilft. „Wir haben uns vorher zusammengesetzt und besprochen, was ich als Person und in meinem Spiel verändern möchte. Mittlerweile kann ich mir darüber Stützen im Spiel suchen und mich an meine Stärken erinnern. Dadurch bin ich in einigen Situationen ruhiger. Das ist sehr interessant und macht mir Spaß“, sagt Weber.

In diesem Jahr spielt Weber nur noch zweimal: Am Sonntag in Wetzlar und im Derby am 27. Dezember gegen den SC Magdeburg. Dass selbst zwei überzeugende Last-Minute-Impulse für ihn noch was Richtung WM reißen, ist eher unwahrscheinlich: „Es kann viel passieren, aber ein gutes Spiel wird nicht reichen.“ Dabei ist seine Saisonausbeute mit 88 Toren die stärkste der Liga auf seiner Position. Das Problem liegt eher darin, dass mit 84 Fehlwürfen fast genauso viele Abschlüsse nicht im Netz landeten. Weber hat für sich auch eine Liste parat, was er wieder besser machen muss: „Das Wichtigste ist Konstanz, zur Leichtigkeit zu finden und nicht zu viel nachzudenken, damit ich meinen Spielwitz und meine Kaltschnäuzigkeit zurückgewinne.“

Kopf frei durch Hypnose