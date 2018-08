SC DHfK-Trainer Biegler im Interview: „Es geht ums Bestätigen“

Anzeige

Leipzig. Fast 35 Jahre lang arbeitet er schon als Handballtrainer, hat unter anderem den VfL Gummersbach, SC Magdeburg und HSV Hamburg betreut sowie das polnische Nationalteam: Seit Januar steht Michael Biegler (57) bei Bundesligist SC DHfK an der Seitenlinie – zum zweiten Mal nach 2013. Im Interview spricht der gebürtige Leichlinger über den Stand der Saisonvorbereitung, den verletzten Kapitän Jens Vortmann, Philipp Webers Nebenbeschäftigung, die Neuzugänge im Kader und das Potenzial der Grün-Weißen.

Herr Biegler, morgen steht für Leipzig das Erstrunden-Turnier im DHB-Pokal in Spenge an. Es geht zunächst gegen Leichlingen, Ihre Geburtsstadt.

Leider trägt Leichlingen das Turnier nicht selber aus. Das hätte ich natürlich gerne gehabt. Dann wären wir in der Halle angetreten, in der ich als kleiner Bub schon Leichtathletik trainiert habe.

Haben Sie noch Kontakte in die alte Heimat?

Nein.

Wie beurteilen Sie die Saisonvorbereitung des SC DHfK vor dem ersten Pflichtspiel?

Es gab einige positive Entwicklungen – etwa, dass Bastian Roscheck und Philipp Weber sowohl in der Defensive als auch im Angriff gespielt haben und damit ,vollwertige‘ Handballer werden. Oder, dass Alen Milosevic absolut in der Lage ist, im Innenblock zu decken. Damit können wir besser wechseln. Schade nur, dass wir nicht vollumfänglich das absolvieren konnten, was wir uns vorgenommen hatten – wegen der Langzeitverletzten und mancher Spieler, die nur eingeschränkt trainieren konnten. Unser erstes Saisonziel haben wir also schon verpasst. Wir wollten mit der gesamten Mannschaft die Vorbereitung absolvieren.

Trotzdem hat Leipzig mit Siegen gegen Skopje und Hamburg überzeugt. Bei wie viel Prozent ist das Team?

Prozentangaben mache ich ungern. Was ich sagen kann: Unser Weg ist noch nicht abgeschlossen. Wir marschieren ja nicht mit dem los, was wir uns in der Vorbereitung erarbeitet haben. Es wird eine Weiterentwicklung geben und geben müssen, auch in der Saison selbst.

Inwiefern muss am Kader noch geschraubt werden?

Da muss man auf die Wirtschaftlichkeit schauen. Die Lösung, die der Verein hinsichtlich der Linkshänder getroffen hat, nämlich Nachwuchsspieler nach oben zu ziehen, finde ich smart und sympathisch. Nur hat das auch Konsequenzen. Die Frage ist, was man von diesen Spielern erwarten kann.

Man muss ihnen also auch Fehler zugestehen?

Richtig. Da wünsche ich mir einfach, dass den Jungen mehr Zeit gegeben wird. In sechs bis acht Wochen kann das Team hoffentlich auch wieder auf die Unterstützung von Andreas Rojewski, Gregor Remke und Lucas Krzikalla vertrauen.

Torhüter Jens Vortmann droht wegen seines Kreuzbandrisses die gesamte Saison auszufallen. Muss auf der Position noch einmal nachgebessert werden oder wird Jan Guretzky der zweite Keeper hinter Milos Putera?

Bei Jan müssen wir aufmerksam bleiben und weiter Erkenntnisse sammeln. Er ist ein sehr talentierter und trainingsfleißiger Torhüter, braucht aber noch Zeit. Eine andere Lösung als ihn haben wir im Moment nicht.

Ist Slawomir Szmal ein Thema? Sie kennen Ihn aus der polnischen Nationalmannschaft und er hat erst vor wenigen Wochen in Kielce aufgehört.

Hat er das? Ich weiß das nicht. Dass Leipzig Überlegungen anstellt, ist klar. Der Torhüter nimmt eine exponierte Stellung ein.

Jens Vortmann bleibt Kapitän, kann seine Führungsaufgabe aber nur neben dem Spielfeld wahrnehmen. Wer ersetzt ihn im Spiel?

Ich habe Jens als Kapitän bestätigt und lasse da auch keine Diskussion aufkommen. In dem Moment, wo er teilbelasten kann und somit wieder beim Training anwesend ist, ist er als Persönlichkeit extrem wichtig – es wäre toll, wenn wir ihn gegen Stuttgart in der Halle hätten. Seinen Stellvertreter Niclas Pieczkowski habe ich auch betätigt. Ihm zur Seite steht jetzt aufgrund der Situation zusätzlich Bastian Roscheck.

Sie haben zuletzt häufig von der Hierarchie in der Mannschaft gesprochen. Was haben sie verändert und wer spielt jetzt eine neue Rolle?

Die Mannschaft braucht jemanden für Stresssituationen, an dem sie sich orientieren kann. Das ist in jeder Sportart so. Exemplarisch war das Kiel-Spiel in der vergangenen Saison. Da hatte plötzlich jeder eine Idee und wollte sich einbringen, weil jeder mit dem Zustand unzufrieden war. Das hat aber zu keiner Verbesserung geführt. Bastian Roscheck ist deshalb nun erster Ansprechpartner bei Deckungsaufgaben. Vorne tragen wir das auf zwei Schultern, denen von Niclas Pieczkowski und Maximilian Janke.

Philipp Weber hat nebenbei mit dem Amazonen Athletic Club einen Damen-Handballverein gegründet. Wie sehen Sie sein Engagement?

Für den Frauenbereich find’ ich’s toll. Es wäre doch verkehrt, wenn ich als ehemaliger Frauen-Bundestrainer gegen eine höhere Aufmerksamkeit des Damenhandballs wäre. Meine persönliche Trainermeinung habe ich mit Philipp besprochen. Und die ist sehr stringent.

Können Sie uns die verraten?

Nein (lacht). Das Thema ist komplex. Bestimmte Dinge muss der Verein regeln. In die bin ich nicht involviert. Aber glauben Sie mir: Philipp ist nicht der erste Spieler in meinen fast 35 Trainerjahren, der zu mir kommt und etwas nebenbei anfängt.

Drei Spieler sind neu beim SC DHfK. Welchen Eindruck haben Patrick Wiesmach, Maciej Gebala und Raul Santos bisher hinterlassen?

Mir ist wichtig, dass jeder einzelne in Vorbereitungsspielen etwas mitnimmt. Und das hat Patrick beim Heide-Cup getan. Leider hatte er keine Trainingskontinuität – aufgrund von Schulterbeschwerden sowie großen Problemen, die er zwischenzeitlich mit der Patellasehne hatte. Erst jetzt merkt man, dass er sich entwickelt. Maciej hatte noch zu lange mit dem Schonprozess zu tun, wofür er nichts kann. Logisch, dass er jetzt noch nicht die nötige Geschwindigkeit hat. Ich muss ihn gerade bremsen.

Und Santos?

Auch bei ihm mussten wir bestimmte Sachen aus dem Trainingsprogramm nehmen. Das macht aber bei den Grundlagen nicht so viel aus, weil er dort gute Werte vorweisen konnte.

Was ist von Rückkehrer Steve Baumgärtel zu erwarten?

Er ist von den Spielern aus den eigenen Reihen der erfahrenste. Wenn er sich darauf fokussiert, der Mannschaft zu helfen, kann das was werden. Aber er muss den Rhythmus finden. Er muss ja nicht, wie in der U23, vorne wegmarschieren.

Er könnte also bald seinen ersten Auftritt in der 1. Bundesliga haben?

Es sieht sehr danach aus. Wir sind aktuell 16 Spieler im Kader. Genau so viele dürfen spielen.

Mit Jonas Hellmann, Timo Löser und Akos Szelesi stehen derzeit auch drei Nachwuchsspieler im Kader. Haben die schon Qualität für die 1. Liga?

Jonas macht einen fantastischen Job. Das kann ich gar nicht anders sagen. Gegen Montpellier bekommt er drei Chancen und verwertet sie alle. Gegen Skopje macht er das entscheidende Tor. Grundsätzlich sollen alle drei Freude haben, aufmerksam und ansprechbar sein.

Leipzig hatte in der vergangenen Saison von den Gegentoren her die zweitbeste Abwehr.

In der Rückrunde haben wir sogar die wenigsten Treffer kassiert.

Elf Teams haben allerdings mehr Tore geworfen. War der Angriff ein Schwerpunkt in der Sommerpause?

Auf den Außenpositionen haben wir viel liegen gelassen. Vor allem deshalb, weil wir vom Wurfverhalten her nicht gut unterwegs waren. Die Mannschaft weiß, dass eine unserer Verbesserungschancen darin besteht, in der Tordifferenz plus 50 mehr zu machen. Das sind drei Treffer zusätzlich pro Spiel. Das sind keine Welten. Daran arbeiten wir.

Der SC DHfK hat in jeder seiner bisherigen drei Erstliga-Spielzeiten die Punkteausbeute erhöht. Hat sich die Mannschaft ein Saisonziel gestellt?

Ja, das hat sie, ein internes. Das hat sie mit dem Verein abgestimmt, der wiederum in Person von Karsten Günther ein eigenes formuliert hat. Ich bin aber selbst außen vor. Ein Ziel auszugeben, ist nicht meine Aufgabe.

Sie standen bei einem knappen Dutzend Bundesligavereinen an der Seitenlinie. Inwiefern ist Leipzig ein besonderer Klub?

Diese Stadt, diese Halle, diese Fans – es gibt eine Menge, worauf der Verein stolz sein kann. Auch, dass man sich nach bereits drei Bundesliga-Jahren hinstellen und sagen kann: ,Wir sind jetzt ein etablierter Verein.‘ Ich habe Wilhelmshaven fünf Jahre in der Liga gehalten und die waren danach keineswegs etabliert. Da ging es jeden Tag darum, das Wasser aus dem Schlauchboot rauszuholen und abends war es wieder drin. Die Frage ist allerdings: Glaubt man in Leipzig wirklich, dass es in diesen riesigen Schritten weitergehen kann?

Leipzig ist neben Berlin und Stuttgart eine von nur drei Städten, in denen Bundesliga-Fußball und -Handball funktioniert. Wie schwer ist der Konkurrenzkampf an der Pleiße?

Ich halte die ganzen Vergleiche zwischen Fußball und Handball für völlig verkehrt. Die Sportarten sind nicht zu vergleichen. Ich möchte das auch nicht tun, das gibt bloß schlechte Laune. Fußball ist einfach eine andere Welt. Und mein Interesse daran ist überschaubar. Ich wünsche mir eine friedliche Koexistenz.

RB spielt international, kann der SC DHfK auch schon einen Europapokal-Platz anvisieren?

In der vergangenen Saison hat die Mannschaft überragende Leistungen in Spielen abgerufen, in denen sie ohne Druck auftreten konnte, etwa gegen Flensburg. Sie hat sich aber schwer getan bei vermeintlichen Pflichtaufgaben. Das muss sich ändern. Die Jungs müssen Top-Leistungen bestätigen können, müssen ein Niveau erreichen, dass sie über die ganze Saison hinweg nicht mehr unterschreiten. Dazu bedarf es weiterer Entwicklungen und die gehen eben in kleineren Schritten voran.

Trotzdem: Kann Leipzig irgendwann mal in die Phalanx der Top 4 vorstoßen?

Wieso denn nicht – wenn der Etat wächst, wenn sich die Spieler weiterentwickeln, wenn wir eine Glaubwürdigkeit erreichen, dass uns bestimmte Spieler nicht verlassen...

Lassen Sie uns noch einen Blick in die Glaskugel werfen. Viele Trainerkollegen sehen Kiel als Favorit auf die Meisterschaft. Sie auch?

Zuzutrauen ist es dem THW. Aber die anderen Verdächtigen sind ja nicht schlechter aufgestellt. Für mich ist das nicht ersichtlich, wer es machen wird.