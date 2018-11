SC Freiburg gegen Werder Bremen live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Freiburg ist eines der beliebtesten Bundesliga-Reisziele für die Bremer. In der letzten Saison blieben sie nur im Schwarzwaldstadion ohne Gegentor. Gegen die Breisgauer weist Werder seine beste Bilanz auf: Von 36 Duellen gewannen die Hanseaten 21, elf Mal gewannen sie bereits beim Sport-Club.

Bei den Freiburgern steht Stürmer Nils Petersen (29) vorm Comeback. „Es liegt an Kleinigkeiten, die Spiele entscheiden. Wir müssen gegen Bremen Bälle gewinnen. Die Spieler müssen am Sonntag im Eins-gegen-Eins eine gute Leistung zeigen. Gelingt uns das, dann haben wir eine Chance“, erklärte SC-Coach Christian Streich vor der Partie. Der 53-Jährige sprach sich unter der Woche für die Abschaffung der umstrittenen Montagsspiele in der Bundesliga aus. Werders Cheftrainer Florian Kohfeldt (36) will sich von drei Niederlagen in Serie nicht verunsichern lassen: „Es ist nicht in zwei Worten zu erklären, woran es lag, drei Spiele zu verlieren. Wir haben die Niederlagen aber nicht auf sich beruhen lassen, sondern das in der Länderspielpause sehr genau analysiert. Was nie fehlen darf ist die Freude auf den Wettkampf.“