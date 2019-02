SC Freiburg verlängert mit Christian Streich - dienstältester Bundesliga-Trainer bleibt im Amt

Die Vertragsverlängerung gab der Verein am Mittwochmorgen auf seiner Homepage bekannt. „Wir freuen uns, die erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Christian Streich, Patrick Baier, Andreas Kronenberg, Lars Voßler, Florian Bruns und Daniel Wolf auch über die aktuelle Saison hinaus fortsetzen zu können," sagte Vorstand Jochen Saier.

Momentan hat der Sport-Club mit 27 Punkten elf Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz. „Diese Kontinuität ist Ergebnis der Qualität und des großen Engagements des gesamten Trainerteams. Wir sind von der gemeinsamen Arbeit überzeugt und möchten uns als Bundesligastandort Schritt für Schritt weiterentwickeln", fügte Saier an. Bereits seit Dezember 2011 ist Cheftrainer Christian Streich beim SC Freiburg im Amt. Seitdem stand er bereits bei mehr als 270 Pflichtspielen an der Seitenlinie und ist aktuell der dienstälteste Trainer in der Bundesliga.