Freiburg gegen Hoffenheim live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Vier internationale Spiele, vier Niederlagen – für die TSG 1899 Hoffenheim droht die Europapokal-Premiere zum Desaster zu werden. Zwei Pleiten in der Champions-League-Qualifikation gegen den FC Liverpool folgten zwei verlorene Spiele in der Europa-League-Gruppenphase. In der Partie SC Freiburg gegen 1899 Hoffenheim am Sonntag (13.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) wollen die Kraichgauer wenigstens ihre starke Form in der Bundesliga bestätigen.

Die Hoffenheimer um Kapitän Eugen Polanski (links) verloren am späten Donnerstagabend ihr Spiel im bulgarischen Ludogorez. © Imago

Der SC Freiburg ist in dieser Saison noch ohne Sieg. Für Fans und Verantwortliche jedoch noch kein Grund zur Panik. In der Saison 2013/2014 dauerte es bis zum elften Spieltag, ehe der Sport-Club den ersten Dreier einfahren konnte. Gegen den badischen Nachbarn aus Sinsheim konnten die Breisgauer allerdings keines der letzten sieben Spiele gewinnen, obwohl sie in sechs dieser Partien jeweils in Führung lagen. „Wir kennen Hoffenheim sehr gut. Sie haben sehr viel individuelle Qualität. Für uns geht es darum, frisch und mutig zu sein. Wir müssen die Spieler bis an die Kante fordern – aber keinen Millimeter drüber“, forderte SC-Coach Christian Streich vor dem Spiel.

Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann muss für mindestens vier Wochen auf Innenverteidiger Ermin Bicakcic verzichten, der sich beim EL-Heimspiel gegen SC Braga (1:2) eine Zerrung des Kreuzbandes zuzog. 1899 könnte mit einem Sieg den zweiten Tabellenplatz verteidigen und mit Ruhe in die Länderspielpause gehen.

​Wie sehe ich das Spiel SC Freiburg gegen 1899 Hoffenheim im TV?

Das Heimspiel von SC Freiburg gegen 1899 Hoffenheim wird live und exklusiv im Eurosport Player auf dem Sender Eurosport 2 HD Xtra übertragen. Experte in Sinsheim an der Seite von Moderator Jan Henkel: Matthias Sammer.

​Wird SC Freiburg gegen 1899 Hoffenheim im Free-TV übertragen?

Nein, Eurosport hält die Exklusivrechte. Eine Zusammenfassung des Spiels gibt es am Sonntag ab 21.45 Uhr in den dritten Programmen der ARD und für Sky-Abonnenten in der Halbzeit des Spiels zwischen Hertha BSC und dem FC Bayern gegen 16.15 Uhr bei Sky Bundesliga 1.

​Gibt es einen Livestream?

Ja. Sollte man als Eurosport-Abonnent keinen Fernseher zur Verfügung haben, bietet der Sender eine Alternative. Im Internet per PC, Laptop, Tablet oder Smartphone kann man das Spiel via Eurosport Player sehen. Aber: Lediglich auf Smart-TVs der Marke Samsung, die mit dem Tizen-Betriebssystem ausgestattet sind, ist die Eurosport-App verfügbar.

​Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel SC Freiburg gegen 1899 Hoffenheim bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

​Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet einen Liveticker zum Spiel SC Freiburg gegen 1899 Hoffenheim an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 13.15 Uhr.

