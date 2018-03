SC Freiburg gegen FC Bayern München live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Anzeige

Der FC Bayern München muss sich um die sechste Meisterschaft in Folge längst schon keine Sorgen mehr machen. Auch das Samstagabendspiel RB Leipzig gegen Borussia Dortmund (1:1) spielte den Münchnern vor der Partie SC Freiburg gegen FC Bayern am Sonntag (18 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) noch einmal in die Karten. 17 Punkte liegen die Bayern vor dem FC Schalke 04, 18 sind es vor dem BVB.

Heißestes Gerücht um den FC Bayern: Freiburg-Coach Christian Streich (52) soll im Sommer das Traineramt beim Rekordmeister von Jupp Heynckes (72) übernehmen. Von Altmeister Heynckes gab es vorab schon einmal ein Lob für den Freiburger, der seit 2011 in der Bundesliga arbeitet. „Ich habe allergrößten Respekt vor Christian Streich“, sagte der Triple-Trainer von 2013, „mir gefällt, wie er arbeitet, wie er mit den Jungs umgeht. Da ist viel Empathie im Spiel, er ist ein Mann, der nicht nur sportliche Kompetenz hat, sondern auch zwischenmenschliche.“ Christian Streich ist der Freiburger Trainer, der die Breisgauer nach 27 Pflichtspielen ohne Sieg am 33. Spieltag der Saison 2014/2015 wieder zu einem Erfolg (2:1) führte – und dennoch mit dem Sport-Club am Ende abstieg. Im Hinspiel meldete sich Trainer-Veteran Jupp Heynckes mit einem furiosen 5:0 auf der Bank des FC Bayern zurück. Unter Heynckes‘ Regie kassierten die Bayern in 450 Minuten gegen Freiburg kein Gegentor. Logischerweise ist der FC Bayern der Gegner, gegen den die Freiburger in ihrer 1993 begonnenen Bundesliga-Historie mit 25 Niederlagen die meisten Pleiten hinnehmen mussten. Auch das erste Bundesliga-Spiel des SC Freiburg gab es im Sommer 1993 gegen den FC Bayern: 1:3.

Indes rumort es im Kader des FC Bayern vor der Dienstreise in den Schwarzwald. Wie verschiedene Medien berichten, wird Torjäger Robert Lewandowski (20 Saisontreffer) den FCB am Saisonende verlassen. Unzufrieden mit der Gesamtsituation in München ist wohl auch Nationalspieler Sebastian Rudy. „Nicht optimal“, so bezeichnete Rudy seine Lage beim Rekordmeister am Donnerstag im Kicker, „Bank oder Tribüne sind nicht mein Anspruch.“ Für den 28-Jährigen geht es in der Rückrunde noch darum, sich für Joachim Löws WM-Kader zu empfehlen. Anders als Thomas Müller, Rafinha und Sandro Wagner wäre Rudy allerdings am Sonntag nicht von einer Gelbsperre bedroht. Bei den Freiburgern müsste Caglar Söyüncü im Falle einer weiteren Verwarnungskarte im nächsten Spiel bei Hertha BSC zuschauen.

