SC Freiburg gegen Hamburger SV live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Der 3:0-Erfolg über 1899 Hoffenheim war für den HSV vor der Partie SC Freiburg gegen Hamburger SV am Freitag (20.30 Uhr / live im SPORT BUZZER-Ticker ) der erhoffte Befreiungsschlag. Mit dem zweiten Heimsieg in Folge verwies die Mannschaft von Trainer Markus Gisdol (48) die Breisgauer wieder auf den Relegationsplatz. Die Partie im Schwarzwaldstadion wird also zu einem Sechs-Punkte-Spiel. Wer verliert, klebt wieder bzw. weiter auf dem Relegationsrang fest.

Gisdol fordert vor dieser richtungweisenden Partie vor allem mehr Ruhe im Umfeld. „Wir sollten weniger reden und einfach abliefern. Das sollte unsere Marschroute sein. Freiburg ist ein besonderer Gegner, gerade auswärts. Das wird sicher ein intensives und offenes Spiel“, erklärte der Schwabe am Donnerstag. Nicht mit nach Freiburg reisen wird beim HSV der Routinier Sejad Salihovic. Über den Einsatz des Schweden Albin Ekdal auf der Doppel-Sechs will Gisdol kurzfristig entscheiden. Im Angriff könnte Bobby Wood zum Zug kommen. Auch Jann-Fiete Arp (17), der von der zuständigen Verwaltungsbehörde grünes Licht erhielt, kann in Freiburg eingesetzt werden. Der U17-Nationalspieler fällt noch unter das Jugendarbeitsschutzgesetz.

Für Marc-Oliver Kempf (22) war es beim SC Freiburg ein kurzes Comeback. Der am 18. November erst nach elfwöchiger Verletzungspause zurückgekehrte Innenverteidiger muss nach einem Muskelfaserriss erneut passen. Ernsthafte Konkurrenz im SC-Sturm für Nils Petersen gibt es in Person von Florian Kath (23). Der Regionalliga-Stürmer, der am 18. November beim 1:3 in Wolfsburg sein Debüt gegeben und letzte Woche gegen Mainz (2:1) sein erstes Tor erzielt hatte, könnte in die Startelf rücken. „Er hat gegen den Ball, taktisch und vom Körper und vom Willen her durchaus was zu bieten“, sagt SC-Trainer Christian Streich über ihn.