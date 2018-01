SC Freiburg gegen RB Leipzig live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Gefährlich können die Leipziger dem Rekordmeister in dieser Saison nur noch bedingt werden. Nach dem Freitagsspiel mit Borussia Dortmund bei Hertha BSC gilt es für RBL viel mehr, Platz zwei zu sichern. In der Partie SC Freiburg gegen RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) wird die spannendste Frage daher sein, wie RBL-Trainer Ralph Hasenhüttl (50) den gelbgesperrten Naby Keita (22) ersetzen wird. Für Weltmeister Lothar Matthäus (56) war nach dem 3:1-Erfolg der Bullen gegen Schalke in seiner Sky-Analyse am Samstagabend klar: „Spieler, die sich bisher hinter Keita versteckt haben, trumpften groß auf.“ Gemeint hatte der ehemalige Co-Trainer von RB Salzburg vor allem Kevin Kampl. Der 27-Jährige könnte auf die Keita-Position aufrücken. Zweiter Kandidat ist Diego Demme (26), der die letzten sieben Spiele jeweils von Anfang an und über die vollen 90 Minuten bestritt. „Es ist schade, dass Naby jetzt gesperrt ist“, erklärte Hasenhüttl, „er hat nach Schalke wieder richtig Lust bekommen, zu zeigen, wie gut er ist.“ Wen er anstelle des Mannes aus Guinea aufstellt, ließ der Coach offen. Dass Keita in der Winterpause wohl nicht vorzeitig zum FC Liverpool wechseln wird, kommentierte der Österreicher am Donnerstag so: „Wir als Verein müssen auch Ziele verfolgen. Die Entscheidung schärft unser Profil.“ Nicht in Freiburg dabei sein wird Mittelfeld-Motor Emil Forsberg (26). Der Schwede laboriert immer noch an einer hartnäckigen Bauchmuskelzerrung. Auf Leipziger Seite ist kein Spieler unmittelbar von einer Gelbsperre bedroht.