SC Freiburg gegen VfB Stuttgart live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Beim VfB Stuttgart träumt man nach vier Siegen und einem Unentschieden aus den letzten fünf Spielen plötzlich von Europa! Die Schwaben können mit einem Dreier in der Partie SC Freiburg gegen VfB Stuttgart am Freitag (20.30 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) mit dann 37 Zählern vorübergehend auf Rang acht springen.

Mit dem Abstiegskampf dürfte die Mannschaft von Trainer Tayfun Korkut (43) selbst bei einem Patzer in Freiburg nichts mehr zu tun haben. Satte neun Punkte trennen den VfB vom Relegationsplatz und vom 1. FSV Mainz 05. „Natürlich müssen wir erst den Klassenerhalt klar machen“, erklärt VfB-Linksverteidiger Emiliano Insua (29) in Fußball BILD (Donnerstagsausgabe), „aber sicher ist: Wir haben die Chance, uns für die Europa League zu qualifizieren Es ist mein Traum und ich hoffe, auch der Traum von vielen hier beim VfB, dass wir versuchen, diesen großen Klub wieder nach Europa zu führen.“ Platz sieben würde in dieser Saison zu einer EL-Teilnahme ausreichen. Vier Punkte müsste der dreimalige Bundesliga-Meister dafür noch aufholen.

„Die neue Taktik, das 4-4-2, passt meiner Meinung nach besser zu uns“, erklärt Insua den schwäbischen Höhenflug mit Torjäger Mario Gomez (32) und Top-Vorlagengeber Erik Thommy (23), „wir stehen als Team besser zusammen und arbeiten defensiv besser.“ Für Stuttgart spricht gegen Freiburg vor allem die Statistik: Seit sechs Spielen sind die Schwaben gegen den badischen Kontrahenten unbesiegt, fünf dieser Spiele wurden gewonnen. Dazu gehört auch das Hinspiel (3:0) mit dem frühen Platzverweis von Caglar Söyüncü nach zwölf Minuten. Der VfB gewann auch die letzten beiden Gastspiele im Schwarzwaldstadion. Söyüncü ist bei den Freiburgern nun wieder von einer Gelbsperre betroffen. Beim VfB Stuttgart könnte Santiago Ascacibar (neun gelbe Karten) und Andreas Beck die gelbe Gefahr erwischen.

„Nach vorne schaffen wir es momentan einfach nicht, so viel Qualität zu erzeugen, um vier bis fünf Pässe spielen zu können oder in der Balleroberung mal zwei, drei genaue Pässe, die Torchancen ermöglichen“, gibt sich SC-Coach Christian Streich mit der Gesamtsituation unzufrieden. Yoric Ravet (27) könnte das Freiburger Spiel nach langer Abwesenheit (Achillessehnenprobleme, sechs Spiele Pause in der Rückrunde) beleben. Ob er am Freitag im Kader steht, ließ Streich bis zum Spieltag offen.

Wie sehe ich das Spiel SC Freiburg gegen VfB Stuttgart live im TV?

SC Freiburg gegen VfB Stuttgart wird am Freitag live und exklusiv im Eurosport Player auf dem Sender Eurosport 2 HD Xtra übertragen. Moderator Jan Henkel und Matthias Sammer melden sich am Freitag ab 19.30 Uhr mit Studiogästen aus dem Schwarzwaldstadion.

Wird SC Freiburg gegen VfB Stuttgart live im Free-TV übertragen?

Nein. Eurosport hält die Exklusivrechte. Im frei zu empfangenden Kanal Eurosport 1 kann ab 19.30 Uhr lediglich die Vorberichterstattung zum Spiel mitverfolgt werden. Eine Zusammenfassung des Bundesliga-Spiels SC Freiburg gegen VfB Stuttgart ist im Free-TV im Nachtmagazin der ARD und am Samstag ab 18.30 Uhr in der ARD-Sportschau zu sehen. Sky-Abonnenten können das Spiel ab 22.15 Uhr in einer längeren Zusammenfassung sehen.

​Gibt es einen Livestream?

Ja. Sollte man als Eurosport-Abonnent keinen Fernseher zur Verfügung haben, bietet der Sender eine Alternative. Im Internet per PC, Laptop, Tablet oder Smartphone kann man das Spiel via Eurosport Player sehen. Aber: Lediglich auf Smart-TVs der Marke Samsung, die mit dem Tizen-Betriebssystem ausgestattet sind, ist die Eurosport-App verfügbar.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel SC Freiburg gegen VfB Stuttgart bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet einen Liveticker zum SC Freiburg gegen VfB Stuttgart an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 20.15 Uhr.

